據《日本經濟新聞》11日報導，日本經濟研究中心10日發布了亞太15個國家和地區截至2035年的經濟增長預期，預測值顯示，大陸國內生產總值（GDP）有可能在2028年超過美國，由於經濟從新冠肺炎疫情中復甦的速度不同，原本預測最早要到2036年以後才會出現的美中逆轉現象可能會大幅提前。

日本經濟研究中心是基於新冠疫情的兩種假設，推算經濟規模的，一種是疫情將在未來4到5年結束的「標準情境」，另一種則是比「標準情境」再延後4到5年的「嚴重情境」。去年的研究顯示，大陸的經濟規模到2035年時將仍然落後於美國，而今年的研究顯示，標準情境下美中GDP發生逆轉的時間點將提早到2029年，而在嚴重情境下甚至會進一步提前到2028年。

該報導內容指出，主要原因是疫情令美中在就業人數和科研經費等方面的差距進一步拉大，包括美歐在內的發達經濟體仍被疫情肆虐，這些地區2020年的經濟規模都將出現萎縮，另一方面，大陸由於採取了徹底的防疫措施，已經率先平息了疫情，大陸從經濟增長率方面看，大陸也將實現正增長。

報導指出，日本經濟研究中心每年都會以「亞洲經濟中期預測」的名義發布不同國家和地區的經濟增長預期。

(中時 )