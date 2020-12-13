翟東昇：我們為什麼搞不定特朗普

大陸人民大學國際關係學院副院長翟東升的一段講話視頻最近被美國網路瘋傳，他在這段視頻中談到大陸對美國權力精英的影響時說：「咱們在上邊有人」，被解讀為北京與拜登的兒子有商業利益關係，能藉以影響華盛頓決策。經媒體報導後，美總統川普也在推特上轉發，此一話題也再度成為共和、民主兩黨相互攻擊的焦點。

《英國廣播公司》(BBC)報導說，大陸國際關係重要智囊翟東升11月底就「中國金融開放會引來華爾街之狼嗎？」發表演說，指稱北京在美國的權力核心有重要影響力，可以通過商業關係影響美國。

翟東升說，在川普政府前的20多年間，中美之間各種問題都能搞定，例如1993年發生的銀河號事件，1999年美國轟炸大陸駐南斯拉夫使館，以及2001年南海撞機事件。這些事情都能在「兩個月之內搞定，……就是因為咱們上邊有人。」

此段談話廣為流傳後，被美國《福斯新聞》擴大解讀，指稱翟東升的評論是大陸影響美國政治精英的鐵證，是川普上台後才制止了兩邊的「勾結」。

《福斯新聞》說，翟東升的講話暗示大陸與拜登的兒子有商業往來，拜登的兒子以前的合夥人波布林斯基（Tony Bobulinski）也在節目中受訪談到了拜登家族同中共的聯繫，甚至說拜登入主白宮後可能會受到中共影響。

BBC報導說，翟東升的講話視頻最早流傳於美國流亡的大陸人士和自媒體記者之間，後來受到歐美媒體的注意。這段視頻後來在大陸的微博上被刪除，Youtube也以侵犯版權為由予以下架。

不過，也有熟悉大陸事務的人士則認為美國媒體過度解讀了翟東升的說法。美國《北京之春》雜誌主編胡平指出，翟東升公開場合的講話沒有暴露什麼驚人秘密，只是有些誇大其詞而已，大陸沒有那麼大的本事，美國政治精英也沒有那麼容易被收買。也有很多媒體認為翟東升指北京在華盛頓高層有人，根本是在吹牛。

大陸另外一些智庫學者不願正式評論翟東升視頻風波，僅私下說翟「講話不小心」，相較而言，翟東升是比較嚴謹的學者，不屬於嘩眾取寵那一類。

報導指出，很多評論都談到了美國的政治遊說現象，在華盛頓各種院外遊說和公關人士代表不同利益進行活動早已司空見慣。

(中時新聞網)