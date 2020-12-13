國際大賽鋼琴家汪奕聞近期臨時上陣，為身體不適的美國鋼琴王子泰森代打演出，曲目是難度頗高的法朗克鋼琴五重奏，他表示，準備時間僅有5天，「但我還是硬著頭皮上陣，算是一次磨練和挑戰自己的機會。」

汪奕聞表示，從小到大，他算是緊張型的演奏者，但一路累積經驗，從中學習如何掌握在舞台上的狀態，「我不是天生上台就能很自在的演奏者，而是因為很喜歡音樂，一路慢慢磨，慢慢走。」汪奕聞說，原本還曾想過要當指揮家，「但後來發現，指揮家比鋼琴家還需要有群眾魅力而作罷。」

現年30歲的汪奕聞，是美國西北大學音樂院博士與德國漢諾威音樂戲劇學院鋼琴演奏博士，擁有美國茱莉亞音樂學院碩士學位，以及新英格蘭音樂院學士學位，曾參與日本仙台國際音樂大賽，拿下鋼琴組銀牌。

汪奕聞表示，他在美國出生，6個月大時隨家人返台，小時候在鋼琴老師媽媽的啟發下學鋼琴、小提琴，也曾學過長號，最愛還是鋼琴，家中有捲俄國鋼琴大師霍洛維茲最後一場演奏會的錄影帶，尤其令他著迷，「霍洛維茲的演奏對我影響很大，因為那捲錄影帶，讓我很想好好學會彈鋼琴。」

汪奕聞表示，他的人生幾度遷徙，小學5年級時，曾因父親工作緣故，到英國短暫住了半年，高中時又到波士頓就讀胡桃山藝術高中，在波士頓待了7年，之後到新英格蘭音樂院、茱莉亞音樂院，以及到德國讀漢諾威音樂院就讀，每次的轉換磨練，讓他頗能適應不同的環境。

「我覺得住在不同的地方，會遇到不同人，文化差異對我而言很有趣，就像多彈一點平常沒機會彈的曲子，可以發現新世界。」最近忙於演出行程的汪奕聞，練到眼睛花，讓鏡片起了霧氣。汪奕聞擦了擦眼鏡說，能忙碌，是好事一件，未來，他希望自己能在熟悉的鋼琴領域，繼續彈下去。

(中時 )