免費創意海鮮料理提供民眾品嘗。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

梧棲漁港擁有新鮮豐富漁產品。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府農業局輔導台中區漁會今(13)日在梧棲漁港舉辦「2020台中梧棲漁港鮮魚季暨振興行銷活動」，邀請飛天創藝搖滾國樂、紅帽子雜耍特技秀帶來精采表演，現場更推出超鮮海味競標活動，還有2400份免費創意海鮮料理提供民眾品嘗，帶動梧棲漁港觀光人潮。

農業局副局長蔡勇勝說，市府積極輔導台中區漁會開發漁產加工品，將烏魚殼加工成烏魚鬆，藉以增加烏魚產品價值並延伸產品保存期限，中央也將補助經費協助建置冷凍廠及製冰廠等設施，中央地方聯手打造梧棲漁港成為中台灣亮點漁港。

農業局指出，梧棲漁港擁有新鮮豐富漁產品，且鄰近高美濕地，為海線地區觀光旅遊重要景點，梧棲漁港當季漁產品包括蝦、蟹、烏魚子、花枝、烏魚、白鯧魚、午仔魚等，新鮮美味，可至直銷中心選購，歡迎民眾踴躍前往遊玩，感受海線風情。

活動現場除美味海鮮料理免費讓民眾品嚐外，還有舞蹈表演、互動遊戲、闖關活動、親子DIY手作營及摸彩活動等豐富內容，今年活動響應振興觀光加碼提供購物券1,000張，可由「台中區漁會梧棲觀光漁港」粉絲專頁留言＋打卡按讚參加活動抽獎。

今日現場包括農業局副局長蔡勇勝、副議長顏莉敏、市議員王立任、楊典忠、陳廷秀、大安區長許弘綺、梧棲區長溫國宏，以及立法院副院長蔡其昌、議長張清照等服務處代表等皆到場共襄盛舉。

(中時 )