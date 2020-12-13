俄羅斯媒體發布了Su-57戰機的進氣道改良照片，可以看到戰機進氣道的深處接近發動機的地方，安裝有特殊的格柵，這種設計應該是用以降低發動機扇葉雷達回波，所做的特別安排。

防衛世界(Defense World)報導，俄羅斯蘇愷設計局(Sukhoi)的Su-57戰機，是繼美國洛馬公司()的F-22戰機之後，全球第2種匿蹤設計的第5代戰機。當Su-57(前身名叫T-50 )的設計圖問世後，大多數航空專家對Su-57的造型沒有太多的批評，因為戰鬥機的機身，採用類似F-22的平面邊緣對齊方式，以減小雷達橫截面（RCS）；機翼和控制面的前緣與後緣也經過精心調整角度，以減少雷達波可以反射的方向。

多年前，這張T-50(後稱Su-57)的測試照片引起廣泛討論，被發現進氣道無法遮擋發動機扇葉。(圖/TWITTER)

但是在更多的測試照片透露後，赫然發現Su-57沒有S進氣道的設計，這使得戰機在正面角度時，發動機的扇葉很可能成為強烈的雷達波反射源，這使得Su-57的匿蹤效果被大為質疑。

據說一名網友，把最近的Su-57進氣口照片加強光度對比，赫然發現加裝了遮蔽雷達波的網柵，應該可以增進Su-57的匿蹤效果。(圖/twitter)

相比之下，洛克希德·馬丁的F-22戰機，進氣道採用了S形設計，就能遮住發動機的扇葉。

顯然蘇愷設計局也明白此事，而著手進行改良。俄羅斯媒體所分享的新照片顯示，Su-57的改良型戰機的進氣道深處，裝有格柵，這具格柵應該是由吸收雷達的材料製成，能夠以補救的方式，降低發動機扇葉的雷達反射率。

除此之外，Su-57進氣道壁上，塗有吸收雷達波材料，座艙罩由複合材料和70~90奈米厚的金屬氧化物層製成，具有雷達波吸收能力，可將駕駛艙的雷達回波降低化30％，並保護飛行員免受紫外線和熱輻射的影響。

報導稱，這些設計可以使Su-57的平均RCS，降低到約0.1~1平方公尺的效果。

俄羅斯國防部表示，本月將會交付第1架量產型的Su-57戰鬥機，之後還將生產75架。

(中時新聞網)