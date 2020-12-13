不少女性都有經痛困擾，因此不會特別注意，但若會痛到無法動彈，甚至是昏迷，那很可能是身體帶來的警訊，曾有一名女性因經痛掛急診，這才發現原來不是生理期來，而是因為子宮外孕、卵巢黃體囊腫破裂等原因，導致嚴重內出血，必須要立刻動手術。

婦產科醫師詹景全在節目《醫師好辣》表示，她曾遇過一名女子前來求診，當時她肚子已經痛到受不了，完全無法移動，是被救護車送到急診室，照了超音波後發現，女子滿肚子血，推測她很可能是因性行為導致卵巢黃體囊腫破裂，或是子宮外孕造成內出血。

然而女子的家屬都在現場，她不敢承認有過性行為，經過驗孕之後，才發現她確實是子宮外孕，造成輸卵管爆掉出血，必須要立刻動手術，所幸及時就醫才沒有造成太大的傷害，醫師表示，通常經痛持續1、2天就會緩解，但如果身體出狀況就可能痛到4、5天，如果休克就應該要盡快就醫。

女子子宮外孕造成內出血。（圖／翻攝自YouTube頻道《醫師好辣》）

然而女子卻不解，「明明就有月經來，為什麼說我是子宮外孕？」醫師細問後才發現，女子這次的生理期是一點一點來，且以往都是肚子中間悶痛、背部痠痛，但這次卻是右下腹疼痛。

(中時新聞網)