共機近來頻頻擾台，兩岸關係緊張升高。外國媒體更指出，大陸已對台灣發起了一場「灰色地帶」戰術（gray-zone warfare），消磨台灣抵抗意志。不過，資深媒體人尹乃菁指出，美國方面也沒提到一旦有事是否會保護台灣，她認為不應該把台灣的安全都寄託在美國身上。

根據路透社報導，中國人民解放軍發起了一場「灰色地帶」戰術，其目的是讓台灣筋疲力盡，並在不動用真槍實彈的情況下，制伏台灣。同時，路透社援引一名負責大陸情報的台灣高級安全官員的發言指出，今年北京的姿態有了「明顯轉變」，軍方和政府機構已從數十年來有關武力解決台灣問題的「理論討論」，轉變為辯論（debate），並制定可能的軍事行動計畫。

不過，尹乃菁12日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，不管是路透社報導引述美國前任、現任軍方將領的談話，或者《國防授權法》，「他們已經正視到中國大陸對台灣構成的威脅，但沒有任何一句話提到，如果一旦有事呢？他們要來捍衛台灣？沒有」。

尹乃菁指出，因為他們不會這樣做，所以《國防授權法》強調的是《台灣關係》和6項保證，以及售我武器，「在路透社的報導裡面也是，就是說台灣怎麼可以把所有捍衛台灣的安全寄望在美國？要靠你們自己」。

(中時新聞網)