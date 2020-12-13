就在台灣銀行13日以72比76不敵高雄九太同時，台銀板凳席突然爆出怒嗆對方聲浪，一副都快要衝進場上的模樣，台銀總教練陳國維賽後仍然相當不爽，強調是因對方刻意在羞辱他們，「應該不需要贏了球，還做這種動作羞辱對方吧！」

「當時比賽還剩3秒，陳昱瑞罰完球後，我就交代大家無須繼續刻意犯規，也不要防守了，沒想到李漢昇竟然還出手三分球，」陳國維說，「所以我才會朝著李漢昇怒吼，因為我真的很生氣，這種羞辱對手的動作，真的不應該在場上出現。」

遭陳國維怒罵之後，李漢昇還特意走到陳國維身邊致意，他在賽後表示，「當時我真的沒有想太多，只是過了半場把球隨便一拋，我想這是我自己的問題，這一球我不應該投掉的。」一旁的九太總教練劉嘉發，也連忙開口替李漢昇護航。

「我想小孩子不懂事，可是對方在別人教練面前罵球員，這樣似乎對於電視機前面的觀眾不太好，就連我們老闆(九太董事長沈會承)都打電話來關心了，」劉嘉發說，「我想我們的球員就算犯錯，也應該是交給我們自己來教，而不是對方。」

也難怪陳國維如此憤怒，畢竟台銀目前吞3連敗(1勝)，主因出在台銀洋將艾爾文還沒結束隔離期，預計最快要到19日台銀出戰台啤才有辦法上場，陳國維說：「我們老外雖在17日凌晨出關，但我們還須確定，他是否需要前往醫院受檢？」

(中時 )