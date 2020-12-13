台南市勞工局「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團13日出任務，分別到七股區及新市區進行房屋修繕服務，希望能給予環境惡劣且生活條件不佳的弱勢有個安身立命的住所。

七股區61歲的清潔工李女士，先生已經過世多年，李女士去年12月下班途中發生車禍，造成腳部骨折，目前仍須拄杖。家中41歲長子領有中度身障手冊，生活無法自理，由居服員協助照顧生活起居；38歲長女亦領有輕度身障手冊，無法外出就業。

勞工局個管員除了協助申請職災勞保給付外，今年中秋節也發送月餅、烤肉組及愛心物資持續關懷送暖。然李女士一家人住所為舊式三合院，屋子因年久失修，屋頂石膏瓦已腐爛漏水，家中電路管線老舊待修。12月11日泥水工會志工已經進行屋瓦拆除更新作業，今日由電氣志工進行電線配置及燈具更換。

行善團今天也到新市區幫80多歲卓楊姓獨居弱勢老婦人修繕房屋，老婦人不是職災弱勢，是遠東科大師生關懷當地獨居老人時發現個案，老婦人不僅經濟困難，居住環境不佳，平房牆壁龜裂，木製門窗腐爛破損，電線老舊未更換，浴廁簡陋使用不便，家中多處待整修。

遠東科大師生除為老婦人提供送餐服務，還協助老婦人整理家園並申請津貼。今日行善團泥水志工也前往進行浴室貼磁磚的修繕作業，遠科大老師為修繕志工準備午餐，感謝一起協助關懷案家。

勞工局王鑫基局長表示，台南市為職災、弱勢修繕房屋，不僅是全國首創的善舉，更希望拋磚引玉，號召更多人投入公益，透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢家庭，感謝志工們一起用專業來守護台南這個有情有疼心的城市。

(中時 )