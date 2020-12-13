109學年UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽，本季來勢洶洶的文化大學，今天80比65氣走佛光大學，開季至今7連勝保持不敗，隊長徐玉蓮更要在大專籃球生涯最後一季，好好扮演在場上場下幫助學妹成長的角色，總教練鄭慧芸笑說：「強逼出來的！」

鄭慧芸表示，徐玉蓮是個低調的球員，上季有「小戴」陪著一起以學姐身份帶動學妹隊友，本季只剩下徐玉蓮自己，她早早就要徐玉蓮「認清事實」，「我真的是用盡所有辦法逼玉蓮了，例如有時場上發生一些失誤，有些時候儘管不是她的錯，我第一個還是吼她，因為她是隊長、學姐，應該就要成為學妹模仿的榜樣，有好幾次她都被罵哭了，但也因為這些痛，她和其他球員才會成長，大家也培養出同舟共濟的好感情。」

碩一的徐玉蓮是文化大學女籃本季陣容最資深的一員，本季目前7場比賽有6場得分、籃板「雙十」，今天對佛光大學15分、10籃板，她說：「本季是我UBA最後一季，我給自己最重要的學習，就是如何去領導球隊，告訴學妹一些可預防的錯誤，雖然很辛苦，但我試著享受這個挑戰。」

徐玉蓮比賽中腳踝有點受傷，賽後表示目前還好，並認為雖然有6場比賽繳出「雙十」數據，自己的表現、投籃穩定度還可以再更好，除了得分之外，也想對球隊有更多貢獻，沈穩打好每一場球，未來會進入WSBL繼續籃球路。

(中時 )