民進黨在下屆台中市長選舉推誰出馬？交通部長林佳龍與立法院副院長蔡其昌在初選是否再度對壘？林、蔡今天同台出席活動，兩人受訪時異口同聲指出，民進黨會推出最有勝算的人。林表示，「先把執政工作做好」，且他一定會投入促成黨內團結；蔡則指出，黨內應該不會有很激烈或競爭的場面，就是「先把現在的位子做好」。

民進黨在下屆台中市長選舉，由誰挑戰現任市長盧秀燕？前台中市長林佳龍、2013年與林佳龍角逐黨內初選飲恨的立法院副院長蔡其昌及立委何欣純等人都曾被媒體點名。林、蔡今天同台參加台中市1場活動，再度引發媒體關注，兩人是否會在台中市長黨內初選再度對壘？兩人均未正面回應，異口同聲地說，「先把執政工作做好」

林佳龍說，距離2022年的選舉還有兩年，民進黨是中央完全執政的政黨，要先將執政工作做好，才能讓人民感動，也是選舉最重要的支持力量，相信經過黨內的民主機制，會推出最有勝算的人，團結打贏選舉。

林佳龍說他很心疼台中發展停滯，一定會發揮最大的力量，讓民進黨重返在台中市執政。至於他個人的意願，林佳龍回應說，目前沒有具體想像自己的角色，但無論如何，都會投入其中，促成團結贏得勝選。

蔡其昌則說，時間到了，民進黨就會推出最適當、最能夠贏的人，被媒體點名到的人都很合適，他與林兩人感情很好，常常同台，在中央為台中市爭取建設也合作無間，他不認為民進黨內會有很激烈或很競爭的場面。

至於個人意願？蔡其昌說：「時間到了，我就會講」，他並強調，先把現在立法院副院長的位子做好，就可能有下一個位子，不需要為下一個位子擔憂；如果，現在的位子都做不好， 還祈求人民給你下一個位子，那是緣木求魚、不切實際的行為。

對於香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭上銬一事，林蔡兩人都認為，台灣走過政治高壓威權時代，要更珍惜台灣的民主自由，應該伸援黎智英。蔡其昌說，黎智英的罪名都很荒謬，他為香港講話、爭取民主自由，是香港人的福氣，但卻變成罪犯；林佳龍則說，一個政權只有失去了正當性跟自信心才會「以言入罪、未審先囚」，台灣人一定要發聲給予支持。

(中時 )