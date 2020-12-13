瘦子今晚一連獻唱40分鐘。（簡單生活節提供）

「2020簡單生活節」13日第二天由瘦子E.SO及張震嶽輪番壓軸，瘦子一出場便以〈Don’t Worry About Me〉炒熱氣氛，現場瞬間擠進近萬名觀眾；瘦子40分鐘演出直呼超級緊張：「第一次一個人唱這麼長的秀，因為之前都是團體。」他事前特地上網看影片，參考好友高爾宣的演出片段學習，幽默表示原來只要台下觀眾一起幫忙唱就可以，「我沒那麼厲害，需要大家幫我一起把整張專輯唱完」。

瘦子因高帥外型被封為「行動荷爾蒙」，他幽默表示，今年對自己而言是「很奇怪的一年」：「大家一直叫我荷爾蒙，我覺得不喜歡、I hate it，荷爾蒙是激素，會讓你長痘痘、讓你經期不順的，那是費洛蒙、mother fucker。」笑喊不清楚大家從何時開始，將他冠上這個奇怪的內分泌稱號，隨後開心自爆明年將辦個人演唱會。

瘦子直言以前總覺得繞舌歌手與向來走文青派的簡單生活節不搭，「但這幾年饒舌歌手都在簡單生活節穿金戴銀，這些快樂也許根本不用錢，沒想到今年精品品牌都來找我代言，把我推向資本主義，Whatever it takes，反正我還是都拿了」。

(中時 )