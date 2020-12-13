台南市議員周奕齊的父親，前台南縣議長周五六13日上午近9點時在台南楠西區的家中突然昏倒，他的妻子前立委周陳秀霞立即打119報案，消防局勤務中心除線上指導CPR，楠西消防分隊也於9點8分到場接手，周五六經疼痛刺激測試後恢復意識，清醒狀態下送成大醫院，目前住院安排徹底檢查。

據了解，周五六11月時也曾呼吸不順到柳營奇美醫院就醫，當時僅檢查出胃食道逆流、潰瘍，沒有時麼大毛病；今天早上又在家中暈倒，雖有呼吸心跳，但不省人事，勤務中心認為情況危急，通知楠西消防分隊前往，同時也在電話線上指導周陳秀霞為周五六做CPR。

周五六送醫後，兒子周奕齊也趕往醫院陪伴，周奕齊說，父親平時沒有三高病史、沒有吃藥，也有爬山運動，但歲數有了，現在感覺比較沒有力氣，要徹底檢查才知道昏倒原因，目前由周陳秀霞在醫院急診病房陪周五六等待星期一的檢查，感謝各界的關心。

今年70歲的周五六是台南楠西人，曾任立法委員及台南縣議會議長，妻子周陳秀霞為前親民黨不分區立法委員，兒子周奕齊2018年在激烈競爭下選上台南市第4選區議員。

周家在山區服務數十年，有許多支持者，周五六與周陳秀霞今年起回楠西老家定居，民眾常到他家泡茶聊天，昏倒消息傳出，鄉親也十分關心。

(中時 )