文山伯談罷免市議員案。(取自文山伯虱目魚臉書)

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案已達法定連署人數，將於明年1月16日舉行罷免投票，而高雄市議員黃捷與陳致中的第二階段連署書也已送件高雄市選舉委員會，不過，經查對結果，「罷中」連署書不合規定人數達1萬3373人。對此，高雄魚販仔文山伯在政論節目中忍不住質疑，「這一次好像有點太多」，人家罷免志工也不是當假的，高雄市選舉委員會至少要給一個交代。

文山伯日前在政論節目《TVBS新聞大白話》中說，這一次不合格份數好像有點太多，選委會是不是可以公布原因，讓市民有認同感，因為人家罷免志工也不是當假的，至少要給人家交代。

文山伯建議，是否可以請選委會把不合格的歸類出來，把真的沒合格的原因說出來， 這樣人家才會甘願；他直言，並不了解罷免法案的相關細節，但認為高雄中選會是否可以發回不合格連署書？如果可以，就建議連署人把連署書拿回來，不然地方的人就是感到疑惑，也想不到辦法解決。

因此文山伯呼籲選委會，把原本連署資料退還給人家，既然都不合格就退還，讓人可以找出問題點。

針對此狀況，罷陳致中發言人郭倫豪10日接受香港媒體《中評社》專訪時表示，尚未收到正式公文，這次送件似乎有盲點，包括主動連署的內容無法一一查證，是否出現重複連署、不符資格等，將在收到公文後，再思考下一步動作。

(中時新聞網)