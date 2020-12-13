高壓風槍震碎後照鏡 少女眼球割傷險失明 驚悚影片曝光。(中天新聞)

許多地方設有投避式自助洗車，只要用銅板價，就能幫愛車洗得乾乾淨淨。不過屏東卻驚傳自助洗車意外，一位16歲少女陪同友人洗車，在使用「高壓風槍」時，後照鏡突然爆裂，噴飛的碎片意外割傷少女左眼球。緊急搶救5個小時後，才完成眼球修補，但原本視力卻沒辦法修復。

這起事故發生在屏東，《中天新聞》報導，一名16歲少女陪同朋友到自助洗車場洗電動機車，當洗完車子，友人拿空氣噴槍要吹乾後照鏡殘留水滴時，沒想到空氣壓力卻造成鏡片在瞬間爆裂，玻璃的碎片更直接射向少女眼睛，造成左眼球破裂。

驚悚畫片曝光，只見少女左眼被玻璃碎片射傷後，立刻摀住眼睛癱軟蹲下，疼痛程度不堪想像。高雄長庚醫院眼科醫師吳佩昌表示，傷者眼球X光片中可看到許多血塊，部分組織也有脫出現象，形容少女眼球就像洩氣的爛皮球，恐導致失明。少女經送醫院開刀5個小時，原本1.0的視力，僅剩下0.4和0.8。

醫師建議，類似情況發生時，應該在第一時間準備護目鏡，以及紙杯保護眼睛。業者建議，使用高壓噴槍時可將後照鏡下彎呈現45度角，並保持距離，噴氣時不要集中在同一個點，避免壓力集中單點造成破裂。

(中時新聞網)