《爆卦頭條》

2022縣市長選戰，各黨都在積極備戰。資深媒體人謝寒冰分析，國民黨在新北市勝算大，桃園跟台南未必沒有機會。至於台中，盧秀燕若對上立法院副院長蔡其昌，蔡實力不容小覷，因此盧秀燕要能穩紮穩打，不要出重大錯誤，勝面應該會蠻高。

謝寒冰在中天《爆卦頭條》節目中表示，2022縣市長選舉，對民進黨是非常嚴重的難關，恐怕重演2018年的慘劇。謝分析，上一次台北市長選舉，是靠柯文哲，非常勉強，如果不是選舉過程出了那麼多包，搞不好就是丁守中贏，姚文智基本上沒戰力。現在民眾黨誰能接下這個包袱，副市長黃珊珊可以嗎？好像沒那麼強。國民黨立委蔣萬安個人魅力，是比丁守中強，在這種此消彼漲的情況下，加上民進黨現在倒行逆施，民進黨能推誰？到現在還想不出來。若是由基隆市長林右昌出馬，以他在台北市的號召力、魅力有點差，看來民進黨拿不回台北市。

謝寒冰指出，新北市長侯友其看起來超穩的，蘇貞昌看起來想要叫蘇巧慧出來拚新北，但連他打不贏，蘇巧慧會贏嗎？民進黨在新北市推出人選幾乎是砲灰了。

他分析指出，桃園市長鄭文燦是很強，但是誰能接班，傳鄭文燦要讓無黨籍立委趙正宇出來選，可是趙正宇因弊案掰掰了。現在鄭運鵬想接，鄭運鵬以前是小鮮肉，現在是狡猾老頭；國民黨若還是推陳學聖，勝面也不大。不過若推出像退將于北辰這類形象清新的人選，桃園未必拿不回來。

謝寒冰接著表示，台中市長盧秀燕現在民調回升，她經過幾次大事件之後，至少證明她比林佳龍好100倍。但民進黨蔡其昌也不容小覷，他在地方的實力也蠻強，若盧秀燕能穩紮穩打，不要出重大錯誤，勝面應該蠻高的。

至於台南，謝寒冰指出，台南市傳統都是民進黨的，黃偉哲被很多民進黨人認為不是民進黨人，黃偉哲幾次出包，民進黨人跟他切割，民進黨人想要在黨內初選把他拉下來。國民黨這時，如果能夠推出像謝龍介這樣有戰鬥力的人選未必沒有機會。

(中時新聞網)