台南市廟會遶境放鞭炮造成空汙與髒亂，民怨沸騰，台南市環保局決定開罰。（台南市環保局提供／程炳璋台南傳真）

台南市中西區13日廟會活動頻仍，除了市區大塞車，一整天燃放鞭炮造成空汙與髒亂引民怨沸騰，台南市環保局罕見依照違反空汙防制法與台南市環境清潔自治條例，兩項同時開罰，最高可處12萬元。

台南市中西區13日同時有2間廟宇建醮，1間廟宇遶境，其中六合境油行尾福德爺廟遶境陣頭，共有13頂友廟神轎參加，事前預估人數1800人。

遶境儀式一開始，看廟會人數迅速聚集，超過預估，儘管警方已在各路口派員現場號控疏導，府前路一段與開山路仍大塞車，沿路一整天的鞭炮聲與鑼鼓聲也令居民不滿，台南市民服務專線湧入大量檢舉電話，其中以違停與噪音檢舉量最多。

台南市環保局稽查科人員監測活動過程的空氣品質，發現主辦單位在遶境過程管理不當，其中一家陣頭13日下午4時許在中正路燃放鞭竹後未依規定在2小時內清除炮屑，不僅髒亂，炮竹還造成嚴重空汙。

台南市環保局依據空汙防制法與環境清潔自治管理條例，做成開罰決定，兩項最高可處12萬元。

(中時 )