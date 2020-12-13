聯合國12日舉行氣候峰會，大陸國家主習近平重申，爭取在2060年實現碳中和，並提出2030年非化石燃料佔比減為25%等新措施。聯合國秘書長古特雷斯則呼籲巴黎氣候協定簽約國，盡力落實《巴黎氣候協定》，並宣布進入氣候緊急狀態。

全球近200個國家及地區代表2015年底通過《巴黎氣候協定》，致力將氣溫上升幅度控制在工業化前攝氏1.5度之內。12日是巴黎氣候協定通過5周年，各國元首以視訊方式，再次參與氣候峰會。

中國大陸是全球第一大碳排放國，國家主席習近平重申中國碳中和目標。力爭在2030年左右碳排放達到峰值，2060年前實現碳中和。此外2030年每單位GDP的碳排放較2005年減少65%、非化石燃料佔比降為25%等。

至於碳排放量第二的美國，總統當選人拜登指美國39天後會重新加入《巴黎氣候協定》。。

聯合國秘書長古特雷斯說︰「若我們不改變現行做法，我們或要面臨浩劫式的氣溫上升，本世紀內恐升逾(攝氏)3度。」

(中時 )