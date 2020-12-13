憑《延禧攻略》一劇爆紅的吳謹言與許凱，最近再度㩦手合作新劇《尚食》；故事主要講述明朝時期，永樂皇帝昭選擅長烹飪的女子入宮，並有精彩的感情戲；《食尚》這齣劇未演即製造不少話題，繼先前曾有人質疑該部劇似乎與韓劇《大長今》極為相似外，近期又再被質疑是否又向人氣美劇《后翼棄兵》致敬。

近日，吳謹言在自己的微博更新了兩張拍戲時的花絮照，照片中的她雙手托腮望著桌上的棋盤，另一張則是抬頭看著天花板；吳謹言寫道：「理想是女王的棋局，現實是廚子的菜板…誰幫我在天花板P個棋盤」。照片中的情境與今年人氣美劇《后翼棄兵》如出一轍，讓人不禁好奇，于正是在烹飪比賽的劇情中，加入圍棋的情節了嗎？

《尚食》加入圍棋情節讓人想起人氣美劇《后翼棄兵》 (圖/ 吳謹言微博、NETFLIX)

不少網友對於在以「吃」為主的劇情裡，加入下棋的劇情有些違和，認為是「為加而加」；這也是繼上次戲服與韓服相似一事，再度陷入抄襲疑雲。

不過網友們對這個梗倒是討論不斷，每個人展現自己超高的P圖技巧，不論是合成圖或是寫上幽默的句子，都讓這齣劇在開播前，得到極高的關注與討論度。

熱心網友展現自己超強P圖能力 (圖/ 吳謹言微博)

(中時新聞網)