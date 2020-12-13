黃子佼與趙岱新13日主持2020新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，趙岱新前男友周興哲剛好也在當天演出嘉賓陣容中，兩人過去交往期間從未同台，沒想到10月宣布分手後，反而同台。除了周興哲，9m88、許書豪、《女力報到》演員、五堅情、李建軒、李宣榕、玖壹壹、高爾宣、呂思緯（鼓鼓）與魚丁糸等明星台上接力演出。

五堅情台上熱唱。（粘耿豪攝）

趙岱新主持前首吐心聲，「過去都過去啦，大家各自都開心就好」，而第一句話想對周興哲說什麼，她笑說：「歡迎來到2020新北耶誕城，可以寒暄。」有無機會複合？她表示一切隨緣，被不斷追問的她對經紀人笑喊：「救我啦，你們怎麼都沒出聲救我。」

至於搭檔黃子佼會安排兩人如何互動，經紀人開玩笑說安全之吻，趙岱新則大器笑說：「不是說不要講出來嗎？」至於下段戀情是否會設限，她則稱一切隨緣。黃子佼則幫忙救場，「安全之吻太OVER，擁抱可以」。他近日發行新歌〈當你麋鹿〉，之前曾在耶誕城記者會抱怨只能唱暖場，結果報導一出，新北市府還傳訊給他，表示市長侯友宜願意把致詞部分讓給他唱歌，讓黃子佼相當感動。

(中時 )