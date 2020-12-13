大陸杭州車站近日發生一起婦女和男子扭打的情況，當地警方獲報後趕到現場將2人分開，這名女子當下痛哭，表示對方是個負心漢，還騙了她的錢！

根據大陸《網易新聞》的報導，這名劉姓女子，今年44歲，來自四川，她因為和丈夫感情不順遂，所以一個人到杭州打工，後來她在網上認識了這名22歲的王男，王男每天對她噓寒問暖，慢慢地，2人發展成情侶關係。

11月底 2人終於見面了，劉女當下看到眼前這位帥氣的年輕小夥子，心花怒放，一起共餐後，立刻轉戰飯店發生關係，之後，劉女就對這個新男友更加熱情，尤其是後來又得知王某男在廣東是開工廠的之後，她對這名小鮮肉男友就更」疼愛有加」。

不過在12月初，王男突然對劉女稱，自己的工廠出了點問題要回去一趟，但是因為提款卡掉了，無法買機票，所以懇求劉女幫他買張機票。面對男友的請求，劉女沒有拒絕，拿出存下來的7500元人民幣，給對方去買機票。

王男拿了錢後竟消失了。（圖／網易新聞）

沒想到對方拿了錢後竟消失了，劉女原以為男友處理完事情就會趕回來，但是萬萬沒想到，有一天她卻在街上碰到了男友，他身邊竟多了一名年輕女子， 2人手牽著手，舉止還相當親密。

劉女當下氣炸了，上前拉著男友，要求他還錢，但是王男卻表示，「錢是你自願給的，我想怎麼用就怎麼用」。劉女得知對方是感情騙圖，卻仍放不下這個年輕帥氣的男友，於是她便一直纏著對方，甚至還經常跟蹤他，想把男友奪回來。

當她得知王男要離開杭州，劉女立刻前去車站阻止，於是雙方便扭打成一團值到被警方帶回警局。

事後，經過警方調解，王男表示願意將劉女給的7500元人民幣還給她。其實，當劉女發現王男沒有離開杭州的時候就應該明白，男子就是為了騙她的錢而已，現在的社會越來越開放，尤其是在感情上，年齡已經不是問題，只要彼此互相喜歡，這些都可以忽略不計，但是仍要擦亮眼睛，小心上了騙子的當。

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(中時新聞網)