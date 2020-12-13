大陸國家衞健委13日通報，過去一日，大陸新增24宗確診個案，本土病例佔5宗，境外輸入佔19宗，其中北京新增1宗由香港輸入個案，為一名60歲香港男子搭香港航空HX336班機返北京，隔離最後一日檢測感染。

該名香港男子於上月28日搭港航班機抵達北京，在機場檢測時無感染，後送往酒店集中隔離，至11日被檢測為確診病例，轉送到地壇醫院隔離治療。內地目前累計81,785宗、死亡4,634人。

另外，北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉指出，目前的防疫重點是要嚴防入境者，他表示，目前境外疫情持續蔓延，境外輸入防控形勢十分複雜，因此，從境外入境者要按照規定做病毒檢測，入境時要主動、如實申報健康狀況，配合海關檢疫部門，進行隔離檢疫，及減少與他人接觸。

另外，黑龍江綏芬河進入戰時狀態，小區封閉管理，學校幼兒園停課。黑龍江綏芬河市防疫部門加強管控，嚴禁人員隨意出入，需持24小時內的核酸檢測無感染和社區部門的居住證明才能出城，綏芬河戶籍和常住居民人員可以入城，其餘人員一律勸返。當地實施小區封閉式管理，每戶居民每3天憑通行證出行1次採購生活用品。

黑龍江東寧市由13日凌晨開始實施封城，公共交通停駛、自用車禁行、人車不准出城。該地政府公告指，長途巴士、市內巴士、的士被停運；疫情防控、醫療救護、部隊執勤、緊急救援、行政執法車輛憑工作證、單位證明和統一核發通行證通行；超市、街市、郵政、物流等維持城市機能車輛，憑5日內的核酸檢測無感染報告和單位證明通行。若有孕婦、或是重大傷病等原由，允許民眾臨時通行事後報備。

(中時 )