駐美代表蕭美琴分享，經濟部次長陳正祺11月到訪華府餐會菜單。(圖/摘自蕭美琴臉書)

美豬、美牛叩關倒數，爭議持續延燒，國人引發食安疑慮，但駐美代表蕭美琴背書指出，在美國生活，也會吃美豬、美牛，未因此產生任何健康問題。對此，有網友翻出蕭美琴2012年時堅持瘦肉精零檢出的畫面，並質疑她是不是吃美豬吃到失憶了？

蕭美琴今12日在臉書上表示，雖然疫情期間活動比較有限，但雙橡園持續在防疫的人數跟距離規範下，作為外交工作中分享美食的地方，來自台灣的主廚，總是在菜單上發揮巧思，台灣特色與美國食材的融合，讓賓客留下深刻的印象。

蕭美琴指出，在美國生活，跟上億吃肉的美國人一樣，會吃美國豬肉、美國牛肉，並強調，未因此產生任何健康問題，至於好不好吃，就看廚師的功力了！雙橡園的菜，還是很受歡迎的！

對此，臉書粉專《韓黑父母不崩潰》今(13)發文表示，「美琴美琴你在美國究竟發生了什麼事？是吃美豬吃到失憶？還是被川爸落選嚇到癡呆了？？怎麼會忘記當年誓言瘦肉精零檢出的崇高理想呢？」

該粉專指出，民進黨讓人民腦殘三部曲，就是先説符合國際標準，然後洗腦萊豬就是美豬，最後這些人再出來證明吃美豬不會死，「網軍出動開始洗風向，並且用刻意文字霸凌取笑反對者的智商，眾人在怕被當弱智的情況下就不敢反對了」。

網友們也留言回應，「荒謬的政府，自然就有光怪陸離的駐外人員」、「當初可能沒吃，現在吃到腦壞了吧」、「她在美吃的都是不含萊~的豬肉，當然沒題。不要故意隱匿重點，只有跟她一國的才不明白」。

#美琴美琴你在美國究竟發生了什麼事？ 是吃美豬吃到失憶？還是被川爸落選嚇到癡呆了？？ #怎麼會忘記當年誓言瘦肉精零檢出的崇高理想呢 搞懂民進黨讓人民腦殘三部曲，先説符合國際標準，然後洗腦萊豬就是美豬，最後這些人再出來證明吃美豬不會死 #網軍出動開始洗風向_並且用刻意文字霸凌取笑反對者的智商_眾人在怕被當弱智的情況下就不敢反對了 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年12月12日 星期六

(中時新聞網)