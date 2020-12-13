台南市民族管絃樂團13日晚前進台南市六甲區古廟恒安宮廟口演出。（六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南市民族管絃樂團13日晚前進台南市六甲區古廟恒安宮廟口演出。（六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區古廟恒安宮13日晚間於廟口舉辦很有文藝氣息的廟會活動，邀請台南市民族管絃樂團演出桃花過渡及多少知名國台語民謠，其中團員杜豐成更以嗩吶表演出8種的鳥禽叫聲，聽眾嘖嘖稱奇。

恒安宮主委沈進忠表示，感謝台市府文化局邀請國家級的演出團體，並選擇在廟埕演出精彩的國樂表演，讓社區民眾不用進市區花錢買票就可以享受音樂饗宴，讓廟埕熱鬧萬分。

台南市民族管絃樂團成立於2000年8月，是台南唯一的公設民族樂團，除舉辦定期音樂會及校園巡演之外，也參與藝文推廣、校園巡演、勞軍、宣慰僑胞、關懷弱勢團體，乃至社區廟會等多元活動，足跡遍及全國各地。

今天樂團的表演帶來了月琴、木棉道、外婆的澎湖灣、廟會、安平追想曲，及多首歌仔戲組曲，吸引鄉親扶老攜幼前往欣賞，廟埕擺了150椅子都不夠坐。

在地的議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智以及區長陳啟榮也前往聆聽；陳啟榮表示，六甲地區剛獲得台灣城鎮品牌銀質獎，需要大家共同努力，1月分落羽松也逐漸變美，邀請大家一同前來六甲旅遊。

(中時 )