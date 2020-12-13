影響房價、買房意願的原因非常多，其中一個重要的因素就是「周邊設施」，一名網友在網路上好奇發問，若是想在大醫院或急診室旁買房子，是否會影響房價，許多網友認為現在觀念不同，醫院附近反而貴，且台北市「最有錢的里」，旁邊就是醫院。

網友在PTT論壇上發文，詢問大家如果有一個房屋建案，旁邊是大醫院的急診室，距離隔了兩條馬路，也就是大約500公尺到1公里的距離，好奇「這樣的建案，會影響房價，讓房價減低嗎」？

文章引起網友正反兩極意見，有人認為若是住在醫院、消防局、殯儀館附近，氣場確實會不一樣，尤其噪音更是一大原因，「這些都算是嫌惡設施，看你能不能接受半夜哦依哦依把你吵醒」、「醫院附近通常都會有殯儀館，我是覺得氣場不太好」。

不過也有網友表示，現代人觀念已經改變，想要養老、退休反而會住醫院附近，以後老了才方便，甚至有建案會用醫院當賣點，「新竹馬偕後面那幾個案子，昌傑好好、昌傑秧秧價格很高」、「高齡化，大醫院符合實際需求」、「醫院附近生活機能都不差」、「林口長庚夠大吧！越靠近它越貴，生活機能周邊最好」。

網友舉實際例子，不只許多建商用醫院當賣點，像是新北市板橋的遠揚加州，房價多年以來居高不下，還有台北市最多有錢人的內湖區寶湖里，旁邊就是三軍總醫院，許多醫師、科技新貴、名人都住在這裡，至今仍相當搶手。

(中時新聞網)