34歲好萊塢巨星西亞拉伯夫（Shia LaBeouf），因演出《變形金剛》（Transformers）男主角爆紅，然而他卻不斷傳出負面新聞，還遭32歲歌手前女友FKA twigs控告性侵、毆打及性虐待，更有媒體揭露他隱瞞自己染病的事實，多次和FKA發生性關係，造成女方被傳染。

西亞拉伯夫和FKA於2018年相戀後同居，在隔年5月分手，然而2018年12月間，西亞拉伯夫性病情況加劇，卻為長出症狀的私處化妝，隱瞞FKA照樣進行親密行為，導致女方染病，FKA痛訴，她在2019年3月感受到私處常會疼痛，詢問西亞拉伯夫，對方才坦承多年前就診斷出性病。

FKA得知真相後，立刻做了檢查發現自己感染性病，還得知西亞拉伯夫用相同手法欺騙其他女性，甚至曾射殺流浪狗，還辯稱自己是為了新戲《收稅人》角色，想要進入殺手的心態，FKA一番言論引起熱烈討論，44歲澳洲歌手希雅也指控，她曾被西亞拉伯夫傷害過，「他是病態的騙子，謊稱單身，騙我進入通姦的關係。」

對此，西亞拉伯夫回應，「我無權告訴任何人，我的舉止會讓他們如何感受。對於酗酒與攻擊，我沒有任何藉口，只能合理化。我多年來一直在虐待自己與身邊的人，我曾傷害過最親近的人，我羞愧於那些過去，也對因我受傷的人感到抱歉。我無話可說」。

(中時新聞網)