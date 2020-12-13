李李仁新片《迷失安狄》獻出從影以來最犧牲表演，每天都要花近2小時扮成女裝，還有被性歧視、露臀等大膽橋段，連他自己都苦笑稱「這是我有史以來最大的挑戰」，但在造型、故事設定上的細膩，也為他帶來讓自己相當滿意的表演，「我到最後都捨不得跟安狄道別了」，他認為《迷失安狄》的層次相當豐富，更深入跨性別者的家庭生活，發現他們心底最深的執著，仍然是親情。

幕後花絮中，揭曉了一向外型壯碩高大，性格溫柔的李李仁，如何在化妝師、造型師的巧手下，化身性格嫵媚的「安狄」，李李仁笑稱一開始看到劇本時，就知道挑戰很大，沒想到實際上戲時，才發現辛苦程度遠超過想像，拍攝期間，李李仁不僅要穿上洋裝，也必須戴假髮、胸罩，再加上他容易出汗，拍到一半時就發現頭皮、胸部都狂長濕疹，讓他苦笑「真的還是不習慣扮女裝」。到後來，李李仁扮女裝逐漸扮出心得，「我越來越喜歡鏡頭上的自己了」，到了拍攝後期，一場全裸露臀戲，讓從未拍過這樣大尺度戲的他直呼難忘，苦中作樂笑答：「不過只有背面而已，當然不可以給你們看正面囉。」

這次演繹跨性別者的痛苦人生，也講述他面臨外界歧視，只想回歸自己的家庭獲得認同，論及在《迷失安狄》中的妻子，支持他想成為女人的夢想，並對他說「辛苦了，過了這麼久，去找回你自己吧」，讓李李仁當場淚崩，坦言對劇本無比感動，「是什麼樣何等的愛，能讓自己的太太說出這樣的話」，他認為安狄在外辛苦這麼久，無非是希望即便全世界都不接受他，也希望家人一定要接受他。提到自己最喜愛的台詞之一，「這五年來外人怎麼看我，我都無所謂，把我當怪物看，我都不介意，因為我知道那是真的我」，一語道破跨性別者心底始終跨不去的親情門檻，「我看過很多變性人的訪問，他們每個人都想回去找家人，但是有一半以上的家人是不想見他們的」，期許能透過這部電影，讓更多人正視他們的痛苦與悲傷。

李李仁精準演出「安狄」，也敘述自己對於女性的一些想法，感性表示：「當女人很好，但是我覺得挺麻煩的，尤其每天要畫這個妝，頂這個假髮，但是我會很懷念想念我在這一個月內，我扮演Andy的這個樣子與這段日子。」他同時也認為《迷失安狄》不只是一個跨性別者議題故事，更是一個充滿愛的故事，「有多層的愛在裡面，有家人的愛，情侶之間的愛還有對小孩的愛，我很喜歡這部電影」，言談間也感謝安狄這個角色，為他帶來溫柔且真誠的生命體驗，電影將於明年1月8日上映。

(中時 )