一名許姓女子以住宿券預定南投清境地區一間民宿，計畫度過耶誕假期，並向業者指定要入住「505房」，到了入住當天卻因為被安排住「601房」而發飆，不但動粗破壞櫃檯物品，還告業者求償30萬元。不過，法院審理後，認為業者已經告知「盡量安排」，判處許女敗訴。

判決指出，許女稱2015年預約房間時，有明確告知要入住「505房」，也應業者要求給付訂金，便認為業者會處理她的需求，怎料當天到現場後，業者卻提供「601房」，在這之前都沒有告知他。許女還強調2015年耶誕假期對她而言很重要，業者處理不當，不但一直激怒她還叫警察到場。她當天為此淋雨感冒10天，這幾年耗費時間處理後續也是一種損失，因此提出求償30萬元。

民宿業者則說:根據當時與許女往來的電郵，館方已明確告知「因電腦自動排房，無法指定房號」，而在得知許女不滿意後，客人同意已為其另尋民宿住宿，並支付其住宿費。不過，許女當天離開前誣指飯店同仁服務態度惡劣，還出手惡意破壞櫃檯物品，事後不願賠償，館方才會報警提告。業者表示，毀損部分已先撤告，住宿券也是可退費的，並無許女指稱不讓退費的情況。

法官審理後認定，雙方爭議源頭是旅宿業者沒有按客人要求安排「505房」，但業者確實也在許女訂房時告知「只能盡量安排」，並未侵犯她的權益，判許女敗訴，仍可上訴。

(中時新聞網)