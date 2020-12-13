警方查出張、洪表兄弟涉嫌持新光銀行已兌付的三倍券消費，開車遊走台中山城地區詐取多家檳榔攤菸品及檳榔。（王文吉攝）

台中張、洪表兄弟涉嫌持已兌付的三倍券消費，詐騙山城地區多家檳榔攤，警方初步掌握有4間商家受害。專案小組偵訊時兩人異口同聲辯稱三倍券是撿到的，數量總計10多張，已全數使用完畢，但追問地點，兩人瞎扯「忘記了」。

專案小組成員研判，張、洪應早早透過不法管道取得已兌付的三倍券，因害怕拿去商家消費被發現，遲遲不敢使用，直到三倍券即將使用截止前，才刻意從外地開車到偏鄉，鎖定開在省道上、類似得來速的檳榔攤下手。

新光銀行強調，針對三倍券兌付作業均依政府相關規定辦理，因商家已報案，本行於週六第一時間已啟動內部調查作業，後續將配合警調司法調查，並與參與兌付行庫共同釐清。

其他銀行行員則表示，銀行收到商家兌領三倍券現金之後，除將款項墊付給請領人，背面會蓋上櫃員職章及銀行收付章；一般一個禮拜之內，就會將已兌付的三倍券，連同報表送到台灣銀行集中管理，不會在存放在銀行內太久，也不可能回到市面流通。

據了解，台灣銀行收到營業人已兌付的三倍券，清點過後會在正面蓋上台銀收付章。涉詐的三倍券正面沒有台銀收付章，可能是在新光銀行完成兌付後流出，也有可能是送到台銀尚未核付之前流出，但款項早已支出兌付完畢，台新、台銀任一方會出現呆帳。

資深刑警表示，張、洪目前吐實的詐騙金額不多，只有幾百元，依照經驗，檢方會考量犯罪情節輕微，最後可能做出不起訴或緩起訴處分；但張、洪使用已兌付的三倍券詐欺，犯罪手法特殊又是首例，加上牽扯銀行管控不實或監守自盜、內鬼流出，想要脫身不容易。

(中時 )