2021台灣企業甲級足球聯賽升降賽今天在國立體大足球場登場，由甲級聯賽第7名的紅獅FC對戰乙級聯賽第2名的桃園國際，雙方在正規時間及30分鐘的延長賽雙方都未能分出勝負，將比賽逼至PK，最終紅獅FC在PK戰中以4比2擊敗桃園國際保級成功。

此役雙方在正規的90分鐘內都未能攻破對方大門，以0比0的比數進入到延長賽中，而在延長賽中兩隊都有創造出絕佳的進攻機會，只可惜在關鍵時刻都未能把握，30分鐘的延長賽雙方仍未分出勝負，最終進入到點球大戰。

在PK戰中桃園國際踢飛1球，加上紅獅FC守門員李冠霈漂亮地守下了一球，最終紅獅FC在PK戰中以4比2擊敗桃園國際保級成功，明年賽季持續留在台灣企業甲級足球聯賽當中。

李冠霈說：「我覺得今天對方踢得很好，雖然我們可能在實力上有一點優勢，但比起我們來說，對方的企圖心更強烈、更加渴望贏球；另外我們有很多次都差點被進球，而且都是自身的失誤，正在大專盃期間的我們在身體競技狀況應該具有優勢，但今天反而像是對方更加充分地準備這一場比賽的感覺。」

紅獅FC總教練張武業則表示今天球員面對這場比賽的態度太過於放鬆，在搶球的時機點上都慢對方一步，加上對方很積極的上前逼搶，讓我們的球員無法有餘裕的處理球。

「從桃園國際身上看出他們的態度真的很好，反而我們自己的球員感覺就悶悶的。」另外張武業也提到今天在點球戰讓守門員李冠霈上前踢第一球的這個調度，「因為在點球戰中，最重要的角色就是守門員，如果由他負責踢進第一球的話，同時還能激勵士氣、穩定軍心，當然這同時也伴隨著風險，如果沒進可能反而會讓士氣降到谷底，但是還好他不負眾望把球順利踢進。」

桃園國際隊長徐宏銍賽後表示：「我覺得今天我們拿出了120%的表現，比預期要來得好，看到大家的決心以及凝聚力，因為我們原本的目標就是設定以守為攻然後撐到延長賽在PK戰中分出勝負，但是中間有幾波機會可以進球但可惜沒有把握住。」

(中時 )