世新大學潔丹妮兒表現相當出色，是球隊禁區重要戰力。（大專體總提供）

109學年UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽各隊已經各自完成7場挑戰，衛冕軍世新大學、上季亞軍文化大學及台灣師大今天分別獲勝後，都收下7連勝佳績，這三支勁旅本季也尚未吞過敗仗。

第二階段公開女一級預賽4天賽事在世新大學體育館進行，地主世新大學本季尋求連霸，預賽目前7場賽事有5場得分飆破100，平均得分為109.3分，進攻火力相當驚人，今天對北市大74比59是球隊本季新低，原本上季打完打算挑戰WSBL的禁區主力林蝶，此役貢獻21分、14籃板、3抄截，搭配外援潔丹妮兒16分、12籃板，在禁區令對手相當頭痛。

稍早台灣師大98比39輕取東南科大、文化大學80比65擊退佛光大學，台師大確定從93學年度開始，連續17季晉級前六名，陣中季前練球摔成腦震盪、錯過第一階段的大二後衛楊秀琴，本階段傷癒復出，連4場有表現，今天從板凳出發打全隊最久的33分鐘，攻下12分、10籃板生涯首度「雙十」，外帶4助攻，單場2記三分球、10籃板、4助攻都是進入UBA以來個人最多，恢復狀況超過預期。

不只楊秀琴，台灣師大大三後衛溫思涵表現同樣令教練梁嘉音欣慰，今日替補出賽23分鐘貢獻9分，本季目前上場的5場比賽都有三分球進帳，成了球隊外線值得信賴的助力。

台灣師大楊秀琴本季傷癒復出，今天繳出12分、10籃板「雙十」表現。（大專體總提供）

(中時 )