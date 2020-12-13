南京大屠殺真實畫面曝光，圖為當時孩童被殺後丟棄在路上。（取自中新網）

南京大屠殺真實畫面曝光，圖為當時孩童被殺後丟棄在路上。（取自中新網）

今天是南京大屠殺83週年紀念日，1937年12月13日，侵華日軍攻占南京，進行了長達六個多星期的大屠殺。當年美國牧師約翰·馬吉冒著生命危險，用16mm攝影機秘密地將日軍在南京的暴行拍攝下來，畫面真實且殘忍，日本在南京當地進行一場預謀性大屠殺，活埋、強姦、槍殺、縱火等，連小孩都不放過。

南京大屠殺是日本帝國軍隊在大日本帝國的侵華戰爭全面升級的初期占領中國首都南京城後對當地居民實施的有組織、有計劃、有預謀的大規模屠殺，進行強姦、縱火、搶劫等戰爭罪行與反人類罪行。

日軍暴行從1937年12月13日攻占南京開始持續6周以上，直到1938年2月才開始有所收斂。據第二次世界大戰結束後遠東國際軍事法庭和南京軍事法庭的有關判決和調查，在大屠殺中有20萬以上乃至30萬中國平民和戰俘被日軍殺害，在大屠殺第一個月內約2萬中國婦女遭日軍姦淫，南京城的三分之一被日軍縱火燒毀。

當年美國牧師約翰·馬吉紀錄的畫面曝光，畫面真實且殘忍，婦女、小孩都不放過，30萬人命在短短6周內被奪走。約翰·馬吉因在南京大屠殺期間救助中國平民而著名。

(中時 )