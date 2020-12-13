美國防部日前提出《海軍長程造艦》計畫(又稱《30年造艦計畫》)；其中，要求海軍興建10艘輕型兩棲戰艦，每艘最多可運送75人，完工後將撥交予陸戰隊使用，以供在中國大陸沿岸的第一島鏈區作戰之用。

據《海軍長程造艦》計畫，海軍將斥資15億美元(約新臺幣426.75億元)，於2022年至2026年建造10艘200英尺船艦；與整個計畫要在5年以1470億美元(約新臺幣4.18兆元)興建82艘船艦相比，輕型兩棲戰艦僅占一小部分。

再者，該計畫要求輕型兩棲戰艦能以14節的速度行駛3500浬，並擁有數星期之久的長時間部署耐力與越洋運輸能力。

「Military.com」指出，這10艘輕型兩棲戰艦將供「陸戰隊遠征支隊」(MEU)的「兩棲待命支隊」(amphibious ready group, ARG)獨立作戰之用。

美軍表示，輕型兩棲艦戰艦提升ARG的作戰能量，未來其將載著新成立的陸戰隊濱海戰鬥團(Marine Littoral Regiments) ，在第一島鏈區進行快速行動，作戰範圍涵蓋南韓、日本、中國大陸東海、南海，直到越南。濱海戰鬥團日前已在夏威夷完成驗證，成員包括步兵、後勤與防空人員。

大陸恐慌：輕型兩棲戰艦讓美陸戰隊快速移動至南海地區。

陸戰隊官員證實，這批新艦將有助於陸戰隊前進部署至美國印太司令部，並讓陸戰隊擁有隨時作戰的關鍵能力。此外，輕型兩棲戰艦補足海軍兩棲突擊艦與艦岸艦岸連接艇之間「空白的那一段」。輕型兩棲戰艦自身就可扮演連接艇，更是「堅固的登灘艇」，較現有登陸艇航行距離更長。

相較於部署在兩棲突擊艦上的MEU近2000人；陸戰隊司令柏格(David Berger)呼籲海軍應擁有更多能乘載小型陸戰隊登陸小組的船艦。面對太平洋與日俱增的威脅，讓海軍愈來愈需要成本低但可快速艦造的船隻，輕型兩棲戰艦正好符合此一需求。今年初他更大聲疾呼，「我們需要大量的輕型兩棲戰艦」。

(中時新聞網)