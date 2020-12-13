波音公司（Boeing）的MQ-25無人加油機剛剛完成一場重要的測試，攜帶著空中加油系統(ARS)飛行2.5小時，這是MQ-25的重要里程碑，代表該機種更接近實用化。

防衛部落格(Defense blog)報導，MQ-25所安裝的空中加油系統，與F/A-18的加油機套件相同，是一組外掛油箱與浮錨式加油軟管，可為海軍戰鬥機加油。

工作人員在MQ-25安裝空中加油艙。(圖/波音)

目前美國海軍艦載機並沒有專用的空中加油機，因此是由F/A-18戰機來代替，加掛空中加油系統之後，就能夠為友機提供額外的油料，只是這種做法有些不經濟，等於是一架戰機無法及時與友機一同出勤，因此美國海軍才會希望有一種無人空中加油機，在經過選拔後，由波音的版本獲選。

今次的測試，旨在瞭解安裝ARS系統之後，MQ-25的空氣動力學性能是否仍然安定。這次飛行是由波音公司的試飛員進行的，遠端遙控員是從伊利諾伊州Mascoutah的中美聖路易機場(

MidAmerica St. Louis Airport)地面控制站進行。

未來的測試飛行，將繼續在飛行包線的各個點，測試MQ-25和ARS的空氣動力學性能，再來會擴展到啟動ARS，比如伸出與縮回加油軟管的過程。

今年早些時候，海軍對另外三架MQ-25飛機進行了選擇，使波音最初生產的飛機總數達到了七架。海軍計劃採購70多架飛機，這些飛機將承擔F / A-18目前執行的加油任務，以便更好地使用戰鬥打擊戰鬥機。

(中時新聞網)