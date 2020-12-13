黃子佼與趙岱新13日主持2020新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，趙岱新前男友周興哲剛好也在當天演出嘉賓陣容中，兩人過去交往期間從未同台，沒想到10月宣布分手後，反而同台擁抱，黃子佼直讚「最佳典範前任」。除了周興哲，9m88、許書豪、《女力報到》演員、五堅情、李建軒、李宣榕、玖壹壹、高爾宣、呂思緯（鼓鼓）與魚丁糸等明星台上接力演出。

周興哲帶來4首熱門歌曲，台下粉絲如癡如醉，現場宛若演場會現場，包含〈小時候的我們〉、〈我很快樂〉、〈怎麼了〉、〈相信愛〉，中間主持人採訪橋段，趙岱新大方表示：「歡迎周興哲。」並大器擁抱，誇周興哲「他多才多藝會寫會唱會煮飯」，黃子佼則吐槽趙岱新：「妳剛上台還補妝幹嘛？」並問兩人是否彼此祝福，周興哲停頓了一下，「沒有……」趙岱新機智救場，「Merry Christmas，可以了嗎？佼哥！把舞台還給周興哲。」台下一片笑聲。

黃子佼（左）與趙岱新主持2020新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會。（粘耿豪攝）

而趙岱新主持前首吐心聲，「過去都過去啦，大家各自都開心就好」，而第一句話想對周興哲說什麼，她笑說：「歡迎來到2020新北耶誕城，可以寒暄。」有無機會複合？她表示一切隨緣，被不斷追問的她對經紀人笑喊：「救我啦，你們怎麼都沒出聲救我。」至於下段戀情是否會設限，她則稱一切隨緣。

(中時 )