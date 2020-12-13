馬英九前總統今天批放寬萊豬牛進口政府標示產地，是在討好美國人，對此，民進黨發言人周江杰表示，馬英九今天的這種言論，根本就是2020年的馬英九打臉2012年馬英九。

他說，2012年，在CODEX還未訂定出標準前，與沒有任何產業協助配套方案下，就急於想開放含萊克多巴胺美國肉品進口，甚至說出「談判TIFA，美牛非過不可」的人，就是馬英九。

2012年，馬英九以當時國民黨團壓倒性的席次優勢，通過其黨團修正動議的《食品衛生管理法》第17條之一：「中央主管機關得對直接供應飲食之場所，就其供應之特定食品，要求以中文標示『原產地』；對特定散裝食品販賣者，得就其販賣之地點、方式予以限制，或要求以中文標示品名、『原產地（國）』、製造日期或有效日期等事項。」

周江杰指出，若按馬英九今日的標準，當初2012年的馬英九開放美牛進口，也是同樣要求標示「原產地」，難道也是所謂的「 討好美國」嗎？他也請馬英九不要裝糊塗，為了刷存在感，說出昨是今非、為反對而反對的發言，「這樣台灣人民就不會一直想起你的bumbler 國際認證」。

(中時 )