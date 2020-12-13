二十一世紀基金會董事長高育仁今天在「第七屆兩岸智庫學術論壇」致詞時強調，兩岸執政當局需以信心、耐心、同理心，互惠交流協商，始能達到兩岸真正的心靈契合，唯有如此才能維護兩岸永久和平穩定。

由二十一世紀基金會以及中國文化大學社會科學院，中國社科院台灣研究所、大陸全國台灣研究會、廈門大學台灣研究院等智庫共同主辦的「第七屆兩岸智庫學術論壇」，今以線上視訊方式，在台北、北京與上海等地召開。兩岸共計超過60位兩岸、國際關係研究的專家學者出席會議，針對未來的兩岸關係以及美中台情勢，進行深入研討，交換意見。

高育仁認為，兩岸人民同為中華民族，共同承襲近代歷史與中華文化，兩岸人民三十年多來在投資、經貿、就學、旅遊等各方面，其民間連結緊密的程度，已遠超過世界上任何兩個地區。任何破壞兩岸和平穩定的激進言行，終將為兩岸人民所唾棄。

高育仁指出，要確保兩岸和平穩定，則必須兩岸人民彼此間來往合作出自愛心、善心、誠心，雙贏。兩岸當局則需以信心、耐心、同理心，互惠交流協商，始能達到兩岸真正的心靈契合，唯有如此才能維護兩岸永久和平穩定。

前行政院政務委員朱雲鵬表示，在目前兩岸緊張的關係下，兩岸需有耐心與同理心。大陸當局應當更加瞭解台灣人民的需要，瞭解台灣社會力結構變化；兩岸需更加強化交流，才有可能增進和平發展的可能。

政大國關中心教授劉復國認為，未來兩岸關係發展，兩岸當局應注意兩岸信息和台灣民意的變化。希望兩岸的專家學者能夠多交流、交換意見，為兩岸理性溝通，管控風險。

前農委會主委陳保基則表示，新冠肺炎疫情將大幅改變世界的產業發展與糧食安全，未來在氣候變遷的影響下，未來糧食產銷區域化將成為趨勢，兩岸未來從高科技到糧食安全，有很大的合作空間。

前外交部次長高英茂教授則強調，大陸應考量透過軍事行動制止台灣方面比較激進的兩岸主張和行動，對兩岸關係的負面影響與發展，兩岸應減少軍事行動，尋求理性溝通，和平共存。

(中時 )