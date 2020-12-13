林哲熹12月16日將迎接30歲生日，12日提前舉辦見面會，這次將生日會命名為「親愛的先知們」，想在這個別具意義的日子裡，回饋給一路走來支持他的粉絲，也感性地表示「真心感謝被粉絲們放在心上的溫暖，總有天你們現在喜歡的這個人，會讓很多人對你們豎起大拇指」。

見面會吸引60位粉絲到場，活動中午12點才開始，但竟然9點就有粉絲陸續抵達，讓林哲熹相當感動。現在忙於拍攝何蔚庭導演的新片《青春弒戀》，生日當天也會在劇組度過，不過林哲熹還是親力親為策畫所有細節，從場地、內容、遊戲互動，處處充滿著他精心設置的小巧思，其中有一個分享的環節，粉絲們侃侃而談在感情、工作上遇到的煩惱，林哲熹也化身輔導導師，用自己的想法一一為大家開導。

而一向很重視教育學習的林哲熹，有感成長路上受到不少開明的老師的鼓舞，才能始終以良善的心面對生命中所有的逆境。後來出道演出《我們與惡的距離》、《樂獄》等作品也都與教育相關，因此決定將這次生日會的收入，不扣除成本全額捐助至Teach for Taiwan（為臺灣而教），願孩子們都能擁有優質教育。

此外，活動進行到慶生環節時，拍戲結緣的好兄弟柯震東驚喜現身，他說「演員間能彼此互相學習是一件很幸福的事」，知道林哲熹很喜歡希斯萊傑，還貼心送上《黑暗騎士》的反派「小丑」公仔給壽星，讓林哲熹直呼貼心。林哲熹也許下生日願望，希望大家在新的一年都更順心、自在，也期許未來有更多的作品回饋給支持他的粉絲。

(中時 )