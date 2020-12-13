英國脫歐貿易談判期限已至，但關鍵議題仍缺乏共識，使無協議脫歐機率大增。英國首相強生和歐盟執委會主席馮德萊恩在13日通電後，外界揣測談判可能進入延長賽。假設無協議脫歐成真，英鎊兌美元匯率可能貶值10％以上。

英鎊兌美元匯率在11日下跌0.6％至1英鎊兌1.3175美元，周線下跌1.8％，是9月以來最糟表現。野村證券分析師羅切斯特（Jordan Rochester）表示，英國無協議脫歐將使英鎊匯率跌至1.20美元以下，將是2016年底以來最低點。

英歐代表直到13日談判期限仍對最後幾項關鍵議題各持己見，包括漁權及司法管轄問題至今未達成共識。雙方代表在布魯塞爾一路協商到12日深夜，但據英國官員透露，歐盟提出的條件依舊無法讓英國接受。

英國外相拉布（Dominic Raab）在布魯塞爾時間13日上午表示，英歐談判「還有長路要走」。強生與馮德萊恩也為此在13日中午通電聯繫，令外界揣測雙方可能決定延長談判期限。

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