在新冠肺炎疫情的背景下，中國經濟復甦速度領先全球。日本經濟研究中心發表最新報告預測，中國的名義GDP最快將在2028年超越美國，較2019年預測大幅提前8年。

香港經濟日報報導，日本經濟研究中心10日指出，對亞太地區15個國家至2035年的經濟增長展望。報告基於疫情的兩種設想作出推算，一是疫情將在未來4至5年內結束的「標準情境」，另一是疫情仍會持續，並對全球造成更大破壞的「嚴重情境」。

在標準情境下，中美GDP出現逆轉的時間點，將提早到2029年，而嚴重情境下則進一步提前到2028年。然而2019年研究認為，在2035年前中國都沒有可能達成此一目標。

報告解釋，中美兩國的就業人數、研發（R＆D）費用等數據，在疫情下出現明顯差異，目前歐美國家仍受疫情困擾，2020年的經濟規模都將出現萎縮，中國則相反，預計能維持年增長。

報告又指，在嚴重情境下，中國包括香港在內至2035年的名義GDP能達到41.8兆美元，該數字將超過美國與日本相加的41.6兆美元經濟規模。另外，中國的人均收入將提升至約2.8萬美元，但低於中方設定3萬美元目標，與美國的9.4萬美元、日本7萬美元仍存在較大差距。

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