桃園市消防局大有分隊今年有2組5人參加全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，在插管組及MCPR組皆獲得優等。分隊長黃彥璋說，5人對救護有高度興趣，更常犧牲休假練習，此次獲得佳績，相信未來可以救回更多人命。

黃彥璋說，這些同仁對於救護很有興趣，也積極挑戰自我。其中詹仁豪、黃玟錡曾獲得高級救護技術員結訓，今年報名插管競賽，除了磨練自己技術外，也希望利用競賽壓力訓練自身抗壓性。最後果然靠著不斷的練習，在插管組獲得優等。

此外吳修銘及謝旻峰是今年1月才到分隊報到的心血，原本在消防局初選時，報名參加是CPR項目，不過有其他更資深的學長姐表現更好，2人初選決定改投入加入自動心肺復甦器的MCPR。因MCPR項目是3人參賽，2人學姊沈雯玟聽聞2人的決心後，就決定協助。經過頻頻改進、檢討後，3人在MCPR組獲得優等。

ㄈ黃彥璋說，MCPR競賽比的是CPR轉機器時的空窗期時間，對於機器熟練度要求高，插管競賽也是如此。此外這5人因為上班、休假班別不同，更常常輪休時，都待在分隊與隊友額外練習，或者是犧牲睡眠時間，精神讓人佩服。黃彥璋又說，這種努力不懈的精神與態度也幫助他們自己獲取佳績與榮耀，希望這些選手把堅毅的精神傳承下去，讓桃園消防能夠更加進步

(中時 )