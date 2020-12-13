一位民眾好心幫市場賣養樂多的阿婆銷存貨，回家後卻發現所有飲料竟然都是即期品。(摘自爆怨公社)

一位民眾好心幫市場賣養樂多的阿婆銷存貨，一次購買了15瓶飲料，沒想到回家後卻傻眼了，所有飲料竟然都是即期品，必須當天喝完。文章一出，許多網友紛紛熱議，這究竟是不是利用愛心在詐騙。

原PO在臉書「爆怨公社」上表示，日前到市場買菜，剛好看到一位老婆婆在賣養樂多，便湊近詢問，打算一次買10瓶。但阿婆打開袋子，好幾瓶飲料都破洞溢出，基於做愛心，原PO後來直接給阿婆200元，拿了15瓶咖啡牛奶和飲料回家。阿婆也很感激地說「謝謝，謝謝，謝謝妳，妳人真好」。

不料，原PO回家卻發現，包含阿婆送的，總共15瓶飲料，全都是在當天12／12到期，只好把它們都在當晚全部消滅。她直呼「抱怨自己想做愛心，結果沒看仔細日期」。

貼文一出，許多網友都大讚原PO有愛心的舉動，紛紛表示「志在愛心！謝謝有妳社會更好」、「人美心更美」、「還好有妳的愛心，不然明天真的不用賣錢了」。不過也有人質疑阿婆對此是否知情，搞不好是刻意博取愛心的手法「 你確定阿婆比你窮？」、「做愛心很好，即期也沒關係，但破洞溢出就…不太好」、「市場老人家都深藏不露」、「愛心氾濫不可取，變相鼓勵阿婆的行為」。

(中時新聞網)