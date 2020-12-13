「補教天后」陳子璇和前補教名師高國華斷了9年婚，恢單的她近期不時在網上分享生活日常，偶爾也會聊到與前夫昔日相處點滴，今（13日）就透露對方曾偷偷塞了10萬元的支票給她，至今她仍留著當作愛的印記。

陳子璇在臉書聊到對於錢的觀念，自認是個大方的人，願意為所愛的人付出，接著分享認識高國華的第一天，兩人結束聚會，她準備搭計程車回家，對方送她上車時，塞了1000塊給她，就算她拒絕，高國華也只是微笑提醒她回家注意安全，「我內心有滿滿幸福的感覺，計程車費不是多少錢，是這種不經意的大方，讓人暖心」。

陳子璇恢單後常曬辣照。（圖／翻攝自臉書）

接著，陳子璇再透露有次去做美容保養，高國華突然去看她，離開前特意在她衣服裡塞一張紙，事後她打開看竟發現是一張10萬元即期支票，讓陳子璇深感貼新心，並說：「至今我從未兌現那張支票，我一直把它留著，因為那是一個愛的印記。」可見對於兩個人相處的小細節還是很在意。

另外，陳子璇隨文還附上一張超兇辣照，不但曬岀超深事業線，一對白皙雪乳也相當吸睛，讓網友忍不住放錯重點，直呼辣照太犯規。

(中時新聞網)