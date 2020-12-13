大陸軍機頻繁襲擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍照慣例廣播驅離，網路上也出現共機擾台影片。影片到底是怎麼拍的？民進黨立委何志偉表示，是國軍弟兄邊開飛機、邊拿手機拍出來；因此他要拜託一下國防部長嚴德發，要開始把一些工作流程以及工作項目慢慢降低。

何志偉在節目《TVBS戰情室》中表示，當初在質詢時，就有說不見得每一次都要陪擾台的共機飛。共機這麼密集的過來︰第一要測試的是我們軍事的部署在哪裡；第二是我們反應的時間；第三還有各個鄰國的狀態。他認為，共機擾台對台灣真的有所消耗，我們在短短幾個月的時間裡，已經耗掉我們的預算，包括將近百萬的油費，還有相對應的一些保養，現在的空軍弟兄們包含地勤，休假的時間也變少了。

何志偉呼籲，這個領空或防空識別區，真的要守住。因為如果它常態性的過來，我們都沒有反應的話，那在軍事上或者法令上，或未來國際的常規來講，台灣會不會因為這樣，台灣領空或識別區的空間被壓縮。

何志偉指出，共機擾台的那幾個影片，到底是怎麼拍出來的？那是我們的國軍弟兄邊開飛機，然後邊拿手機或是邊拿照相機，拍出來或錄出來的。因此他要拜託一下國防部長，要開始把一些工作流程以及工作項目慢慢降低。

資深媒體人尹乃菁則表示，路透的報導引述美國前任或現任軍方將領的談話，或者是國防授權法，他們已經正視到中國大陸對於台灣所構成的威脅，但是卻沒有任何一句提到如果一旦有事 他們要來捍衛台灣，並沒有。所以國防授權法強調的是台灣關係法及6項保證，以及售我武器 ，在路透的報導裡也是，就是說台灣怎麼可以把所有捍衛台灣的安全，寄望在美軍上，要靠你們自己。

(中時新聞網)