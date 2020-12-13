新竹一名男子男上街尋仇，一邊開車邊開槍「失準」，流彈誤擊早餐店正在炸油條的老闆。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

新竹這名早餐店老闆實在太倒楣，一大早準備開門營業正在備料炸油條，左手臂卻一陣劇痛大噴血！同事急忙叩119，警消到場才發現竟然是被子彈貫穿造成的槍傷。開槍的羅姓嫌犯沒多久出面投案，宣稱是想要上街尋仇，看到仇家的車在路邊，連開2槍示威，沒想到卻失準傷及路人。

這起案件發生在13日凌晨4點多，從附近的監視器畫面發現，穿著紅色上衣的豆漿店老闆，炸油條炸到一半，突然整個人往下一蹲，手抓著手臂。目擊者說，當時老闆在店裡，轎車從馬路經過之後，聽到2聲疑似鞭炮聲的聲響，就看到他表情痛苦，一邊用手壓住傷口，但是血還是不斷在流，跪在地上。

消防局獲報出動救護車到場，發現並不是油鍋燒燙傷，傷口竟然是槍傷，實在不合常理。清晨時刻在大馬路隨機開槍，引起警方重視。新竹市二分局偵查隊長蘇皇吉表示，警方在調閱監視器後，以車追人。車主就是開槍的羅姓嫌犯，知道警察在找他，在案發5個小時內主動投案說明。

嫌犯供稱是因為他的愛車，前幾天被朋友毀損，四處想找人尋仇， 案發時開車路過民生路，看到仇家的車停路邊，馬上掏出隨身攜帶的手槍，一邊迴轉一邊開槍，開了2槍示威，結果槍口沒有瞄準到車子，子彈反而傷及一旁豆漿店老闆。

(中時新聞網)