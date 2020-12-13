美國總統當選人拜登（Joe Biden）10日提名45歲的台裔戴琪（Katherine Tai）為美國貿易代表。英國媒體報導，在2014年以前，戴琪在時任歐巴馬政府美國貿易代表辦公室，擔任「中國首席貿易顧問」，當時對陸貿易訴訟就是由她一手包辦。

事實上，在拜登提名前，就已有多家美國媒體預測，任職美國聯邦眾議院歲計委員會的首席貿易律師戴琪，將接任談判代表，拜登也於11日記者會親自向外界介紹她。戴琪也向外界表示「很榮幸曾能替美國在世界貿易組織（WTO）上起訴大陸」。

據英媒《BBC》報導，戴琪的父母在台灣成長，從台大畢業後，就搬到美國居住。戴琪在康乃狄克州出生，在華盛頓特區長大，爾後畢業於耶魯大學和哈佛法學院，曾在1996-1998年到中國大陸的廣州生活和工作，並曾擔任過耶魯大學的訪問學者，隨後在美國政府服務至今。

而戴琪會被提名，最主要的可能原因在於，她曾代表民主黨與川普政府協商重訂《北美自由貿易協定》（NAFTA），改寫成在今年生效的《美墨加協議》（USMCA），在過程中發揮重要作用而受到民主黨肯定。此外，美國曾在2012年，就大陸限制稀土出口問題向世界貿易組織提起訴訟，而2年後世貿組織認定大陸違規，該案即為戴琪經辦。

(中時新聞網)