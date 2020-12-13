西武獅隊兩門重炮山川穗高、中村剛也今年不約而同雙雙陷入低潮，山川尋求太平洋聯盟全壘打3連霸不成，所幸最後還能擊出24發全壘打，比去年少了19轟，今（13）日被球團減薪4000萬日圓，所幸明年的薪資尚有1.7億日圓。

29歲的山川穗高的今年打擊率僅2成05，也算是不及格；還好打點73分在洋聯並列第4，貢獻度還是有的，或許因此減薪額度縮小至4000萬日圓，算是小小警告。

至於37歲老將中村剛也今年打得更差，只有9支全壘打，比去年少了21支。而且去年他是洋聯打點王，有123分打點，今年只剩31分打點，足足掉了92分打點。加上打擊率亦由2成86掉到2成13，因此薪資被大砍1.3億日圓，明年還剩2.2億日圓。

山川穗高分析自己表現欠佳的原因，除了腳踝傷勢以外，專注力不夠也是問題；因此他最近都在研究合氣道，希望能至道場見習，或許就拜在某位大師門下研習此道，希望對打棒球有所幫助。

中村剛也則說目前還沒開始想這些問題，不過明年是其職棒生涯第20個球季，心態上就當作重新開始，好好打完下個球季。中村是生涯累計424轟的強打者，如果想挑戰500轟大關，明年就是重要關鍵，如果全壘打產量不夠，加上年事已高，距離500轟的目標恐怕就漸行漸遠。

(中時 )