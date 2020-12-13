TVBS前主播何啟聖梅開二度，日前正在金門忙拍賀歲片《金不厭詐，有錢大家賺》的他8日低調和在法商公司訓練部門擔任副理的愛妻Grace登記結婚和宴客，何啟聖也特別分享了夫妻倆的浪漫故事，甜喊：「結識31年，認識比不認識的時間要長。地球繞行了超過四分之一世紀，再聚首的情緣難得，既然該來的躲不掉，就做個了結吧！」

原來何啟聖和Grace早在30年前就認識了，他透露25歲擔任職業軍人時，在谷關做特戰訓練，下山經過東勢要購買行軍要用的絲襪，剛好遇到當時才19歲在打工的Grace，立刻被對方美麗的臉蛋迷住，之後除了到店裡常常光顧外，那時也剛好都住在台中市區，何啟聖就約對方一起搭車回家，持續了快要3個月，2人便開始交往，但後來因為他離開部隊到報社，分隔台北、台中2地的他們也因為聚少離多，幾乎1個月只見一次面，在一起5年多就分手了。

不過約在10多年前，某次他在北捷忠孝復興站等車東張西望時，竟然被隔了一個車廂也在等車的Grace認了出來，2人交換電話後又聯絡上，之後還有一次Grace撐著傘帶著小孩，何啟聖又剛好騎著摩托車經過，讓彼此驚呼「實在太有緣」，就聯絡地越來越頻繁，大概在這1、2年，想說雙方也都恢復單身了，便重燃愛火，何啟聖表示除了自己覺得年輕時很可惜沒在一起，希望給對方一個名份外，他將近90歲的母親也很滿意這個媳婦，「媽媽覺得當時有點遺憾，要我們趕快結一結」，脾氣超好的老婆更是沒正式的戒指跟婚禮都不在乎，就想夫妻倆平淡地一起生活下去。

何啟聖還說剛好登記結婚的當天就是Grace生日，之前已經有討論好要在那天去登記，但剛好他人在金門拍片，老婆二話不說飛過去，不過因為之後還有工作，隔天就先回台北 ，何啟聖也在殺青後，13日立刻趕回家陪伴愛妻，Grace也興奮地開車到機場接他。而被問及看上了老公的哪一點，何啟聖搞笑搶答「實在是太優秀，怎麼辦呢？」一旁的老婆也一臉崇拜地喊「覺得他學識淵博，把他當作字典一樣，也很會甜言蜜語，每天都把我逗得很開心，也很信守承諾 」。

(中時 )