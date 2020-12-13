一年一度的歐洲電影獎於台灣時間13日清晨頒獎，各個獎項均由歐洲影藝學院3800名會員投票選出，由於新冠疫情此刻正衝擊歐洲，原定於冰島雷克雅維克舉行，改於德國柏林公布獲獎名單，並破天荒首度以線上視訊，所有提名者雖「齊聚一堂」，大家卻都寄望下屆能在典禮現場擁抱彼此，並為獲獎者歡呼。本屆最大贏家為橫掃最佳影片、導演、男主角及劇本4項大獎的丹麥電影《醉好的時光》（Another Round），以百分百得獎率風光橫掃。

《醉好的時光》是大導演湯瑪斯凡提柏格（Thomas Vinterberg）與性格男星邁茲米克森（Mads Mikkelsen）繼《謊言的烙印》後再度攜手合作。凡提柏格在獲得最佳影片時表示：「我的女兒在拍片期間意外離世，她很喜愛這部電影，原本還要演出一個角色。這部片在她的學校取景、在她的教室拍攝，多數她的同學也都有參與演出。對我來說，面對她離世的方式，就是為了她繼續把這部電影完成。我由衷感謝歐洲影藝學院會員們的投票支持，獲得這個獎便是對我女兒最大的懷念。」而男主角邁茲米克森也在鏡頭前大飆淚，足見2人深厚的好交情。該片預計在2021年的第一季在台上映。

另外，年初才以《水漾的女人》榮膺「柏林影后」的25歲德國女星寶拉貝爾（Paula Beer）也勇奪本屆歐洲電影獎最佳女主角，她在片中飾演一名城市發展局的導覽員溫蒂妮，由於男友忽然分手，使一個中世紀詛咒即將發生，傳說中的水神「溫蒂妮」若被男人背叛，就會殺死男人並傷心潛回水中，但她想躲開詛咒，還想愛，於是與工程潛水員克里斯多福（法蘭茲羅戈斯基 飾）陷入愛河，是一位因愛而生、為愛痴狂的女人，卻宿命般掙扎於舊愛的感情，坎坷際遇令人一掬同情之淚。寶拉貝爾今晨即是透過即時連線得知獲獎，驚呼「太棒了」，她表示自己萬萬沒想到，「經過幾個月待在家，我突然才意識到自己得了大獎」。該片將於12月31日在台上映。

(中時 )