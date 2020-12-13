前行政院發言人丁怡銘烏龍指控牛肉麵店家使用萊牛，被打臉後，緊急訂了100份的牛肉麵，沒想到居然還打了行政院的統編03722403，拿全民的納稅錢埋單。行政院長蘇貞昌參訪台灣漫畫基地，也使用三倍券購買漫畫，被拍到收銀機打出03722403的行政院統編。民眾黨立法院黨團副主任柯昱安質疑，神秘的03722403又出現了，不相信是巧合。

柯昱安今天在臉書發文表示，神秘的03722403又出現了。孫女、漫畫、三倍券、統編，是巧合嗎？他不這麼認為。

網友表示，「院長大大果然是勤儉持家的代表。」、「統編在手，什麼都有。」、「這次還要推給秘書嗎？」、「為何用三倍券，還要開統編？」、「三倍券可以打統編哦？」、「孫女漫畫用三倍券打統編。」、「這組數字現在一點都不神秘。」

也有人認為，「沒有丁丁擋子彈了，蘇院長您再81啊。」、「這難道是巧合嗎？寶傑你怎麼看…」、「攝影師準備回家賣牛肉麵。」、「秘書的習慣升級為院長的習慣。」、「怪怪的，丁丁離開後秘書被院長收編了。」、「10元是跟祕書拿的，當然要打統編。」

神秘的03722403又出現了。 孫女、漫畫、三倍券、統編，是巧合嗎，我不這麼認為。 Y調查幫你解密這串神秘數字 https://youtu.be/2e1mSp54phg?t=199 由柯昱安發佈於 2020年12月13日 星期日

(中時新聞網)